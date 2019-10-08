شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يستقبل أفضل خمسة مراكز حكومية تقدم خدماتها للجمهور..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفود أفضل خمسة مراكز حكومية في تقديم خدماتها على مستوى الدولة الفائزة ضمن تقرير التقييم الشامل عن مستوى الخدمات في 600 مركز تابع لـ 29 جهة حكومية.

وهنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر في أبوظبي، ممثلي الجهات الفائزة بالمراكز الخمسة، مشيدا بتفانيهم في العمل وإخلاصهم وحرصهم على ترجمة رؤية العمل الحكومي في دولة الإمارات، والذي يقوم على الكفاءة والجودة الفاعلية والتميز وسرعة الإنجاز، وحثهم على مواصلة العمل بجهد واجتهاد وروح الفريق الواحد والمبادرة لإيجاد الحلول المبتكرة لتحديات العمل والارتقاء بمستوى الخدمات، لتحقيق أفضل النتائج في الدورات المقبلة بما يدعم رؤية الدولة ويعزز مسيرتها نحو المستقبل الذي تطمح إليه، مشيرا إلى أن تميز الموظف في العمل وتقديمه أفضل الخدمات هو المعيار لمستوى أداء الجهات الحكومية في الدولة وكفاءتها.





من جانبهم أعرب ممثلو الجهات الفائزة بالمراكز الأولى عن سعادتهم بلقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفخرهم بحصولهم على مراكز أفضل جهات تقدم خدماتها على مستوى الدولة، مؤكدين أن الدعم والمتابعة والاهتمام الذي يحظون به قبل قيادة الدولة يشكل حافزا لبذل مزيد من الجهد وشحذ الهمم والطاقات لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين.



يذكر أن الجهات التي حققت أفضل خمسة مراكز هي مركز الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الفجيرة، ومركز وزارة التربية والتعليم في عجمان و مركز خدمات المرور والترخيص في عجمان و مركز شرطة واسط في الشارقة التابع لوزارة الداخلية إضافة إلى مركز برنامج الشيخ زايد للإسكان في رأس الخيمة، وذلك ضمن 600 مركز خدمات تابع لــ 29 جهة حكومية كان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد وجه بتقييم أدائها وتحديد أفضل خمسة مراكز وأسوأ خمسة مراكز.



