"ي ب ك" الإرهابية تعلن رغبتها التعاون مع النظام السوري ضد تركيا

أنقرة / أدهم كاكو / الخليج 365
أعلن شاهين جيلو، القائد في منظمة "بي كا كا/ي ب ك" الإرهابية، أنهم يسعون للتعاون مع النظام السوري ضد العملية العسكرية التركية المحتملة في شرق الفرات.
ووفقا لمواقع إنترنت تابعة للمنظمة الإرهابية، فإن جيلو يخطط للتعاون مع النظام السوري عقب انسحاب القوات الأمريكية من شرق الفرات واستعداد الجيش التركي في دخول المنطقة.
وتسعى المنظمة الإرهابية لاستخدام النظام السوري كدرع لمنع دخول تركيا شرق الفرات ولمواصلتها احتلال المنطقة.
كانت منظمة "بي كا كا/ ي ب ك" قد أجرت محادثات مع النظام السوري العام الماضي خلال عملية "غصن الزيتون" التركية، إلا أنها فشلت في الحصول على نتائج مرغوبة.
وتسعى تركيا من خلال العملية العسكرية المرتقبة في مناطق شرق نهر الفرات السورية، للقضاء على التهديدات المباشرة وغير المباشرة التي تطال المدن التركية القريبة من الحدود، وتوفير البيئة الملائمة لعودة السوريين إلى ديارهم وتشكيل فرصة جديدة لإحلال وحدة الأراضي السورية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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