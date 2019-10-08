نقابيون يطالبون بإنهاء حصار غزة ومحاسبة إسرائيل على "جرائمها"

غزة / مصطفى حبوش/ الخليج 365

شارك العشرات من ممثلي النقابات المهنية الفلسطينية، الثلاثاء، في وقفة احتجاجية للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.

ورفع المشاركون، في الوقفة التي نظمتها الهيئة الوطنية لمسيرات العودة، أمام معبر "بيت حانون" (ايرز)، شمالي القطاع، لافتات تستنكر استمرار الحصار الإسرائيلي منذ ما يزيد عن 12 عاما، وتطالب منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بالعمل على محاسبة إسرائيل على "جرائمها" بحقهم.

وقال عبد الله المصري، عضو نقابة العاملين في بلديات قطاع غزة، في تصريح لمراسل وكالة الخليج 365:" جئنا هنا اليوم لنرفع صوتنا في وجه الظلم والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، ونقول لا للحصار والقهر".

وأضاف المصري:" الحصار المتواصل منذ نحو 13 عاما، أنهك الشعب الفلسطيني ويجب وقفه ومحاسبة القادة الإسرائيليين".

وأشار إلى الفلسطينيين في غزة "يعيشون في أوضاع إنسانية قاسية فهم يعانوا من الفقر والبطالة وتقيد السلطات الإسرائيلية حركتهم وتمنع الكثير منهم من تلقي العلاج في الخارج في مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني".

Advertisements

وطالب المصري المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والدولية المعنية، بالتدخل بشكل عاجل لإنهاء الحصار والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين.

وتفرض إسرائيل منذ نحو 13 عاما حصارا مشددا على غزة، ما أدى إلى زيادة كبيرة في نسب الفقر والبطالة في القطاع المكتظ بالسكان.

ونهاية الشهر الماضي، قالت اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة، في بيان لها، إن 85% من سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر بسبب الحصار الإسرائيلي.

وذكرت اللجنة أن معدل دخل الفرد اليومي 2 دولار كحد أقصى، و65% معدل البطالة بين فئة الشباب. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.