الجزائر.. انطلاق مؤتمر وكالات أنباء حوض المتوسط بمشاركة الخليج 365

الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الخليج 365

انطلقت بالجزائر العاصمة، صبيحة الثلاثاء، أشغال الجمعية العامة الـ 28 لتحالف وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط بمشاركة وكالة الخليج 365.

وحسب المنظمين، يشارك في هذا المؤتمر ممثلو 16 وكالة أنباء من دول حوض المتوسط ويمثل وكالة الخليج 365 في المؤتمر كل من مجاهد صويكان مدير إدارة العمليات الدولية بالوكالة وحسن مكي مدير تحرير النشره العربية.

وسيشهد المؤتمر، الذي يدوم يومين، العديد من الفعاليات الهامة منها تنظيم ورشة عمل بعنوان "وكالات الأنباء أمام تحديات العصر: فرصة للتحول إلى وسيلة إعلامية شاملة".

كما يتضمن برنامج هذه الدورة، الذي افتتحها وزير الإعلام الجزائري حسن رابحي، نقاشات تتعلق بتحالف وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط، التي ستشمل تحديد تاريخ ومكان انعقاد جمعيته العامة المقبلة.

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وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، التي تنظم المؤتمر، أنه سيشهد تكريم أحسن المقالات والصور الصحفية خلال حفل بهذه المناسبة.

ويضم تحالف وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط وكالات أنباء الجزائر وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان وقبرص الرومية وألبانيا وصربيا وكرواتيا وتركيا ولبنان وفلسطين وليبيا وتونس وموريتانيا والمغرب ومصر وسوريا.

وأطلقت فكرة إنشاء هذا التحالف، في عام 1991، خلال لقاء دولي حول "المتوسط و اتصالات الغد" نظم بتونس.

ومن بين أهداف التحالف تبادل المعلومات و تعزيز الحوار و دعم التطور والتعاون بين وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط.

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