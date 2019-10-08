الحكومة الفلسطينية تتهم "حماس" باعتقال موظفين حكوميين

رام الله / قيس أبو سمرة / الأناضولاتهم إبراهيم ملحم، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء، الأجهزة الأمنية في قطاع غزة (تديرها حركة حماس)، باعتقال موظفين حكوميين.

وقال "ملحم" في بيان صحفي اطلعت عليه وكالة الخليج 365، إن "أجهزة (حركة) حماس، اعتقلت أربعة موظفين من أعضاء لجنة تحديث البيانات للموظفين، في قطاع غزة، التي تتكون من ديوان الموظفين ووزارة المالية ووزارة الداخلية".

وأدان "ملحم" اعتقال أعضاء لجنة تحديث بيانات الموظفين، وقال إن "الإجراء يشكل تعطيلا لعمل اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء قبل أسبوعين، برئاسة وكيل وزارة المالية فريد غنام لتحديث بيانات الموظفين في القطاع للعمل على حل قضاياهم وإنصافهم".

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ولم يصدر رد فوري من حركة حماس حول ما جاء في بيان ملحم.

ومنذ 2007 يسود انقسام سياسي فلسطيني بين حركتي "فتح" و"حماس" ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في إنهائه.

ووقّعت الحركتان أحدث اتفاق للمصالحة بالقاهرة في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، لكنه لم يطبق، بسبب نشوب خلافات حول عدة قضايا؛ منها تمكين الحكومة في غزة، وملف موظفي القطاع الذين عينتهم "حماس".

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