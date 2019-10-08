وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الملك سعود

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت جامعة الملك سعود أخيراً، توافر مجموعة من الوظائف الأكاديمية (للرجال والنساء) بمرتبة (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ) لشغلها بكوادر سعودية مؤهلة، وذلك للعمل بجهات عدة داخل الجامعة.
وأهابت الجامعة بجميع الراغبين والراغبات في التقديم على الوظائف المذكورة والاطلاع على المؤهلات والشروط المطلوبة، زيارة الموقع الإلكتروني لعمادة الموارد البشرية بالجامعة http://dfpa.ksu.edu.sa ؛ مشيرةً إلى أن التقديم يبدأ يوم الأحد 14 / 2 / 1441هـ، ويستمر لمدة خمسة أيام عمل.
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