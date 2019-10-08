وفاة معلم إثر إنقلاب مركبته أثناء توجهه لمدرسته

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صحيفة الخليج الالكترونية
توفي أحد المعلمين , إثر تعرض المركبة التي كان يستقلها للإنقلاب , صباح اليوم، أثناء توجهه إلى مدرسته بمركز سعيا شمال الليث.
وفي التفاصيل، تعرض أحد المعلمين الذين يعملون في إحدى مدارس مركز سعيا شمال الليث، لحادث انقلاب بالتحديد في منطقة الغالة أثناء توجهه إلى مدرسته؛ مما نتج عنه وفاته على الفور في موقع الحادث.
وأفاد شهود عيان، بأن الحادث كان انقلابًا فقط دون أن يكون هناك طرف آخر في الحادث؛ حيث يعمل المعلم في مدرسة بمركز سعيا، ويقطع يوميًّا طريق الساحل من مقر إقامته بالليث.
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