نقل 1.6 مليون جرعة من اللقاحات ضد الكوليرا إلى السودان

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© AFP 2019 / ASHRAF SHAZLY
وأن اللقاحات ستستخدم في حملة التلقيح، الأولى من نوعها منذ ثلاث سنوات، وبتمويل من التحالف الدولي للقاحات "جي إيه في آي"، وذلك ابتداء من 12 تشرين الأول/أكتوبر.
ويعدُّ شراء اللقاحات وإيصالها في الوقت المناسب، بحسب اليونيسيف، أولوية قصوى بالنسبة إليها، وذلك لمنع انتشار الكوليرا في السودان. وتواصل اليونيسيف وبالتعاون مع شركائها، العمل على أنظمة معالجة المياه وتوزيع منتجات تنقية المياه الراكدة، وتوفير الدعم الفني بما في ذلك ومراقبة التخطيط والتنفيذ.
ويشار إلى أن الفرق الإنسانية والمتطوعون المحليين يعملون في جميع أنحاء السودان، على زيادة الوعي بممارسات النظافة وطرق الوقاية من خلال نشر المعلومات حول أعراض الكوليرا والحاجة الماسة للتلقيح ضدها.
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