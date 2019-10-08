تكريم الفائزين بجائزة رؤساء ومديري الجامعات بدول الخليج









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: برعاية وزير التعليم السعودي حمد بن محمد آل الشيخ تستضيف جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض حفل جائزة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون الخليجي تحت شعار (انتماء وتنمية) يوم الأربعاء 16 أكتوبر 2019 م.

تأتي هذه الجائزة للجنة رؤساء ومديري جامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول المجلس برئاسة مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى أمين عام الجائزة وبعضوية عدد من وكلاء الجامعات في عدد من مؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون الخليجي.

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ذكر وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ونائب أمين الجائزة أحمد بن حيدر الغدير أن هذه الجائزة تأتي انطلاقًا من الأهداف السامية لمجلس التعاون لدول الخليج، ولا سيما ما تضمنته المادة الرابعة من نظامه الأساسي بشأن تكريس الاهتمام بالتقدم العلمي في المجالات كافة، وتشجيعًا للبحوث والدراسات، وإدراكًا لأهمية العمل المنوط بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول المجلس.

وأوضح الدكتور الغدير أن آلية تحكيم كل مشاركة تمت من قبل ثلاثة محكمين من الكفاءات المتخصصة من داخل جامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول المجلس وخارجها، إضافة إلى تحكيم الأعمال والمشاريع المرشحة وفقًا للمعايير المحلية والإقليمية والعالمية، بحيث تسلم النتائج إلى اللجنة العلمية لتدقيقها ومراجعتها، وبالتالي تقوم أمانة الجائزة باعتمادها، مؤكدًا على أهمية دور أمانة الجائزة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.