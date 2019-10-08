شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أول مكتب لحقوق الإنسان فى "كسلا" بالسودان نهاية الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى السودان اعتزامه واللجنة السودانية لحقوق الإنسان، افتتاح أول مكتب وطنى للجنة حقوق الإنسان، فى ولاية "كسلا" (شرق السودان)، فى 30 أكتوبر الجارى. وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائى أن المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان تعد أساسا ضروريا للبيئة الديمقراطية فى السودان، من أجل تعزيز وحماية قيم حقوق الإنسان. وأشار البرنامج إلى تعاونه مع الشركاء الوطنيين السودانيين، فى تعزيز آليات تعزيز حقوق الإنسان، وحمايتها، لبناء قدرات مؤسسات الدولة بهدف تحسين الحكم الديمقراطي، والمشاركة وتعزيز الشمولية والحد من أوجه عدم المساواة فى السودان، موضحا أن المكتب سيساهم فى حماية حقوق الإنسان، وتعزيزها.

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