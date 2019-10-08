شكرا لقرائتكم خبر عن فتح المنطقة الخضراء بالعراق بعد استقرار الأوضاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فتحت السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، المنطقة الخضراء وسط بغداد، بعد استقرار الأوضاع وعودة الحياة الى طبيعتها.

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و وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، جاءت هذه الخطوة بعد نجاح المفاوضات بين مكتب رئيس الوزراء والمتظاهرين، والشروع بتلبية المطالب المشروعة بتوجيهات مباشرة من قبل رئيس الوزراء، وبعد تحركات مثمرة من قبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسى واللجان النيابية، فيما اثمرت كلمة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح عن المزيد من التهدئة.