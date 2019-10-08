شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات العراقية تقطع خدمة الانترنت مجدداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقفت السلطات العراقية مجدداً، اليوم الثلاثاء، خدمة الانترنت فى البلاد بعد إعادتها الليلة الماضية منذ توقفها فى الأول من الشهر الجارى بالتزامن مع انطلاق مظاهرات شعبية .

و وفقا لموقع "البيان" الإماراتى، كان المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن، قد صرح فى وقت سابق بأن" حظر الانترنت فى البلد يأتى لدواع أمنية، وأن قرار إعادته مرتبط بالوضع الراهن وبقرار من الحكومة".

وبحسب إحصائية رسمية، فإن أعمال العنف التى رافقت المظاهرات أوقعت أكثر من 104 قتلى من المتظاهرين والقوات الأمنية إضافة إلى أكثر من 10 آلاف مصاب غالبيتهم العظمى من المدنيين.

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وعادت الأوضاع فى العاصمة إلى طبيعتها، حيث أعلنت سلطات المرور، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح المنطقة الخضراء، الحكومية والجسر المعلق أمام حركة السيارات بعد فترة توقف على خلفية المظاهرات الشعبية فيما لا يزال جسر الجمهورية باتجاه ساحة التحرير مغلقا وأيضا إغلاق شارع ساحة الطيران .

وأوضح شهود عيان، أن حركة السيارات أصبحت طبيعية رغم أن هناك حالات زحام مرورى بسبب إغلاق هذه الشوارع .