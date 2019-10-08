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الثلاثاء 8 أكتوبر 2019
ما هي حقيقة عبارة خالي من السكر
كتب
متابعات_الخليج 365
قال مركز حماية المستهلك بولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية إن عبارة "قليل السكر" المدونة على عبوات الأطعمة والمشروبات تعني احتواء المنتج على 5 غرامات من السكر لكل 100 غرام، بينما تعني عبارة "خالي من السكر" احتواء المنتج على 5ر0 غرام من السكر لكل 100 غرام.
وأضاف المركز أن عبارة "بدون إضافة السكر" لا تعني خلو المنتج من السكر، حيث إنه قد يحتوي على السكر في صورة فركتوز "سكر الفاكهة"، مشيراً إلى أن السكر يختبيء أيضاً وراء مسميات أخرى مثل لاكتوز أو دكستروز أو مالتوز أو رافينوز.
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن الاستهلاك اليومي من السكر ينبغي ألا يزيد عن أكثر من 10% من إجمالي استهلاك الطاقة، أي 50 غراماً من السكر بالنسبة لـ 2000 سعر حراري في اليوم، ما يعادل 10 إلى 12 ملعقة صغيرة.
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