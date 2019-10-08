الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

كيف تطورت قمرة القيادة في ميني كوبر

كتب متابعات_الخليج 365

على مدار 60 عاما منذ طرحها لأول مرة عام 1959 شهد التصميم الداخلي لسيارات ميني كوبر 8 تصميمات مختلفة تطورت لاستيعاب متطلبات الزمن واحتياجات المستهلكين.



والسيارة المعروفة حاليا بتصميمها الداخلي المتفرد تماما كانت في الأساس فكرة بريطانية تستهدف توفير سيارة منخفضة التكلفة للسفر والمسافات الطويلة، وفقا لموقع "موتور وان".

وعند طرحها للمرة الأولى عام 1959، كانت ميني كوبر جديدة كليا على ثقافة التصميمات في ذلك الوقت.

وتوضح تصميمات نشرها موقع Budget Direct Car Insurance مراحل تطور التصميم الداخلي لكابينة القيادة في جميع أجيال سيارة ميني كوبر الشهيرة.

وتوضح الصورة التالية تصميم الكابينة الداخلية للجيل الأول من سيارة ميني كوبر، الذي طرح في عام 1959، واستمر بالأسواق حتى عام 1967.

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ومن بعده، جاء تصميم كابينة القيادة الداخلية للجيل الثاني من ميني كوبر، والذي طرح في عام 1967، واستمر تواجده بالأسواق حتى عام 1970.

ثم تم تصميم كابينة القيادة بالجيل الثالث من السيارة، والذي طرح في عام 1970، واستمر طرحه في الأسواق للبيع حتى عام 1976.

تصميم كابينة القيادة بالجيل الرابع من سيارة ميني كوبر، والذي طرح عام 1984، واستمر بالأسواق حتى عام 1990.

وفي عام 1996، طرح الجيل الخامس من سيارة ميني كوبر، واستمر بالأسواق حتى عام 2000.

تصميم كابينة القيادة بالجيل السادس لسيارة ميني كوبر، طرح بالأسواق للمرة الأولى عام 2001، واستمر حتى عام 2006.

وفي عام 2006 طرح الجيل السابع من طراز ميني كوبر، واستمر هذا الجيل بالأسواق حتى عام 2013.

وفي نهاية القائمة جاء تصميم كابينة القيادة الداخلية بالجيل الثامن من سيارة ميني كوبر، وطرح هذا الجيل للمرة الأولى عام 2013 ولا يزال متواجدا بالأسواق حتى الآن.