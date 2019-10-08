محمد بن زايد: بقيادة خليفة حريصون على دعم لبنان وحفظ أمنه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، سعد الحريري، رئيس الوزراء في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، الذي يزور الدولة، للمشاركة في أعمال «المؤتمر الاستثماري الإماراتي - اللبناني الثاني» الذي يعقد في أبوظبي.

وبحث سموّه، والحريري - خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر - علاقات البلدين، وسبل تنميتها على المستويات كافة، خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، بما يدعم مصالحهما المشتركة وشعبيهما الشقيقين.

كما تناول الجانبان آخر مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، والمنطقة العربية، وتداعياتها على الأمن الإقليمي والعالمي، فضلاً عن القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.



وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، أن دولة الإمارات، تحت قيادة صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على دعم علاقاتها مع لبنان الشقيق على المستويات المختلفة، وتقف إلى جانبه في كل ما يحفظ أمنه واستقراره، ويحقق طموحات شعبه الشقيق إلى التنمية والتطور.

فيما أعرب الحريري، عن شكره لدولة الإمارات وقيادتها، على دعمهم المستمر للبنان، والوقوف إلى جانبه في مواجهة التحديات التي يتعرض لها، مؤكداً أن هذا الدعم تجسيد لنهج مستمر لدولة الإمارات، في علاقاتها مع لبنان، وشعبه.

حضر اللقاء سموّ الشيخ عبدالله بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، وسموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسموّ الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح.

سعد الحريري يزور واحة الكرامة

زار سعد الحريري رئيس الوزراء في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، أمس، واحة الكرامة في العاصمة أبوظبي، حيث كان في استقباله الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.

واستعرض الحريري مراسم حرس الشرف، ثم وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد.

كما أجرى سعد الحريري يرافقه الشيخ خليفة بن طحنون جولة في مرافق الواحة وأجنحتها، واستمع إلى شرح وافٍ عن تلك المرافق، وما تحمله من مضامين وطنية وقيم إنسانية نبيلة.

واختتم الضيف جولته بكلمة سجلها في سجل الزوار عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات. (وام)