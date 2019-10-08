القوات العراقية مع طيران التحالف تقتل مجموعة إرهابيين وتدمر أوكارهم

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وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب، وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي تنفذ واجبا في منطقة داقوق، جنوبي محافظة كركوك، شمالي العاصمة بغداد.

وأفادت الخلية أن العملية أسفرت عن قتل 7 إرهابيين، وتدمير عدة أنفاق، وأوكار، فضلا عن عبوات وأحزمة ناسفة.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.