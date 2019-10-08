رغم انعدام العلاقات الرسمية... مسؤول إسرائيلي يكشف عن تعاون مع المغرب

وقال ابن دور في مقطع فيديو: "إسرائيل استوعبت منذ نشأتها مئات الآلاف من المغاربة، يشكلون حصة كبيرة ومهمة من المجتمع الإسرائيلي".

وتابع: "الثقافة الإسرائيلية تأثرت كثيرا بالتراث المغربي، وتحديدا في الموسيقى والمطبخ وبعض القيم المجتمعية".

وأكمل: "عشرات الآلاف من السياح الإسرائيليين يزورن المغرب سنويا ويتحدثون بإعجاب عن التعامل مع الدين اليهودي في المغرب".

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وأتم: "التعاون المشترك بين إسرائيل والمغرب متنوع في مجالات الزراعة والتجارة والصناعة، وكل ذلك رغم عدم وجود علاقات رسمية بين البلدين".

وكشف تقرير لمكتب الإحصاء الإسرائيلي أن المغرب ثالث أكبر بلد إسلامي وعربي يحتضن اليهود، إذ يعيش اليوم 2000 يهودي في المغرب من أصل 14.8 مليون نسمة حول العالم.

وبخصوص عدد الإسرائيليين الذين يزورون المغرب سنويا، تم تسجيل زيارة 80 ألف سائح إسرائيلي للمغرب سنة 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 32 في المئة مقارنة مع 2017، علما أنه لا توجد رحلات جوية مباشرة بين إسرائيل والمغرب.