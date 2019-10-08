مقتل رجل أمن عراقي وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار قرب ساحة المظفر ببغداد

بغداد - سبوتنيك. وقالت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية في بيان لها: "خلال تأمين الحماية للمجلس البلدي والمحكمة والمتظاهرين قرب ساحة المظفر من خلال قوة غير مسلحة تابعة لحماية المنشآت وأثناء تواجدها قرب المتظاهرين تعرضت إلى إطلاق نار كثيف أدى إلى استشهاد أحد المنتسبين من عناصرها، وجرح أربعة آخرين بينهم ضابطين إثنين".

وأضاف البيان: "لم ترد القوة على النار بالمثل منعا من التصعيد الذي قد يقود إلى مزيد من الضحايا"، متابعا: "نؤكد على أهمية الحفاظ على سلمية التظاهر وتأمين حماية المتظاهرين والمؤسسات والمصالح العامة والخاصة وستتعامل قواتنا الأمنية مع أي مسلح يستهدف القوات الأمنية، ويعرض حياة المتظاهرين للخطر وفق القانون".

ويشهد العراق منذ الثلاثاء الماضي الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تظاهرات حاشدة في العاصمة بغداد وأكثر من 10 محافظات أخرى للمطالبة برحيل حكومة عادل عبد المهدي، والتي أكملت عامها الأول دون أن يشعر المواطن بأي تحسن كما يقول النشطاء، وقد واجهت القوات الأمنية التظاهرات بالغاز والرصاص المطاطي، إلا أن المتظاهرين يقولون إنها استخدمت القناصة والرصاص الحي ما أودى بحياة أكثر من 100 شخص حتى الآن، وأكثر من 4000 مصاب، وسط غضب شعبي متصاعد وارتفاع سقف المطالب.