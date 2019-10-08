وكالة: تفجير عبوات ناسفة في سوريا بعد قليل

وحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، فقد قال مصدر عسكري إن "بعض وحدات الهندسة ستقوم اليوم بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في الضمير بريف دمشق من الساعة 10.00 وحتى الساعة 11.00، وفي مزارع العب بالغوطة الشرقية من الساعة 11.00 وحتى الساعة 12.30.

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جدير بالذكر أن سوريا تشهد الآن تدخلا عسكريا تركيا، حيث أفادت "سانا" بأن "الجيش التركي اعتدى مساء أمس الاثنين، على مناطق بريف الحسكة الشمالي الشرقي".

ولفت مراسل الوكالة السورية إلى "ورود أنباء بأن العدوان استهدف مواقع قرب معبر سيمالكا غير الشرعي على الحدود السورية العراقية وتل طويل بريف منطقة المالكية حيث تتواجد نقاط لميليشيا قسد الانفصالية"، مؤكدا أن المعلومات أكدت حدوث أضرار مادية دون وقوع ضحايا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن، في وقت سابق، أن بلاده عازمة على شن عملية عسكرية شمال شرقي سوريا لتطهير المنطقة من "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا وذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني".

يأتي ذلك تزامنا مع بدء الولايات المتحدة سحب قواتها من منطقة شمال شرقي سوريا قرب الحدود مع تركيا، وسط استعدادات الأخيرة لشن عملية عسكرية لتطهير هذه الأراضي من "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تنشط ضمن تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" المدعوم أمريكيا في الحرب على "داعش".