دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات مصورة لهاتف Oppo المرتقب Reno Ace بكاميرة رباعية ظهر على التقنية بلا حدود.

إستعرضت أحدث التسريبات المصورة تصميم هاتف Reno Ace المرتقب من العملاق الصيني Oppo، حيث كشفت التسريبات عن كاميرة رباعية، مع مستشعر للبصمة في الشاشة، ونتوء القطرة للكاميرة الأمامية.

يعد هاتف Reno Ace أحدث إصدارات Oppo من سلسلة هواتف Reno الذي ينطلق رسمياً في مؤتمر يعقد في 10 من أكتوبر، ولقد جاءت تسريبات اليوم لتقدم مزيد من التفاصيل حول تصميم الهاتف.

ولقد رصد هاتف Reno Ace في تسريبات سابقة خرجت من TENAA، حيث من المقرر أن يتميز الهاتف بقياسات 161.0 في 75.7 في 8.7 مم مع وزن 200 جرام، كما يأتي الهاتف بألوان الأخضر، البنفسجي إلى جانب اللون الأزرق، كما ألمحت التسريبات إلى أن هذا الإصدار يستهدف المستخدمين من فئة الشباب بشكل خاص.

أيضاً يأتي هاتف Reno Ace بشاشة AMOLED بحجم 6.5 إنش، ودقة عرض 2400 في 1600 بيكسل، مع معدل تحديث 90Hz، كما يضم الهاتف كاميرة خلفية رباعية يأتي المستشعر الرئيسي فيها بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعرات 13 و8 وأيضاً 2 ميجا بيكسل.

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كما يضم الهاتف كاميرة أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل، ويدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 855 Plus، مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

ويعد هاتف OPPO Reno Ace أحد إصدارات هذا العام التي تتبنى تصميم نتوء القطرة في الشاشة، كما تأتي الكاميرة الخلفية الرباعية بتصميم رأسي يتوسط الجهة الخلفية للهاتف، أيضاً أشير إلى أن الهاتف يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65W، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن الهاتف يوم 10 من أكتوبر.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات مصورة لهاتف Oppo المرتقب Reno Ace بكاميرة رباعية ظهر على التقنية بلا حدود.