شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان الكويتى يبحث مع مسئول أمريكى تعزيز التعاون العسكرى المشترك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس الأركان العامة للجيش الكويتى الفريق الركن محمد الخضر، مع مدير معهد بناء القدرات بوزارة الدفاع الأمريكية سول براسيرو، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون العسكرى بين البلدين وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقد بحضور نائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتى الفريق الركن عبدالله النواف، ومعاون رئيس الأركان لهيئة الاستخبارات والأمن اللواء الركن سليم الوهيب، ومدير العمليات المشتركة العميد الركن محمد الظفيري.
يشار إلى أن مدير معهد بناء القدرات بوزارة الدفاع الأمريكية سول براسيرو، كان قد وصل إلى الكويت، والوفد المرافق له أمس الاثنين، فى زيارة رسمية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الأركان الكويتى يبحث مع مسئول أمريكى تعزيز التعاون العسكرى المشترك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.