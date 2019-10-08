إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة

رام الله/ لبابة ذوقان/ الخليج 365-

أصيب شاب فلسطيني، برصاص الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، خلال محاولته عبور البوابة العسكرية المقامة بالقرب من قرية زيتا، شمال مدينة، طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وقال شهود عيان، لوكالة الخليج 365، إن الشاب عبد السلام كتانة (25 عاما) من طولكرم، أُصيب بالرصاص الحي في قدمه، بعد أن استهدفه جنود إسرائيليون، قرب البوابة العسكرية.

واحتجز الجيش الإسرائيلي الشاب بعد إصابته، قبل أن تسلمه للارتباط العسكري الفلسطيني، بحسب الشهود.

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ونقل المصاب لمستشفى طولكرم الحكومي لتلقي العلاج.

وكان الجيش الإسرائيلي قد استهدف صباح أمس الاثنين، شابا من مدينة جنين، وأصابه بالرصاص الحي في قدمه، خلال محاولته عبور حاجز برطعة شمال الضفة الغربية.

ويشكو الفلسطينيون من تعرضهم لانتهاكات متواصلة من الجنود الإسرائيليين على الحواجز العسكرية المحيطة بمدن وقرى الضفة الغربية، وهو ما تؤكده مراكز حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.