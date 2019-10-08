الدفاع التركية: تحييد 9 إرهابيين في غارات شمالي العراق

أنقرة/ ظافر بياز/ الخليج 365

حيّدت القوات المسلحة التركية بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات، 9 إرهابيين من منظمة "بي كا كا" الانفصالية شمالي العراق.

وأوضحت وزارة الدفاع في بيان، الثلاثاء، أن غارات جوية استهدفت مواقع الإرهابيين بمنطقتي "هاكورك " و"حفتانين" شمالي العراق.

وأضاف البيان أن الغارات أسفرت عن تحييد 9 إرهابيين من "بي كا كا".

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" وملاحقة عناصرها، جنوبي وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق، ردًا على هجمات إرهابية تنفّذها داخل البلاد بين الحين والآخر إنطلاقاً من الأراضي العراقية، مستهدفًة المدنيين وعناصر الأمن.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.