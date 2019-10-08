العراق.. إعادة افتتاح المنطقة الخضراء في بغداد إثر استقرار الأوضاع

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعادت السلطات العراقية، الثلاثاء، افتتاح المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط العاصمة بغداد إثر استقرار الأوضاع وعودة الحياة إلى طبيعتها عقب موجة من الاحتجاجات التي استمرت عدة أيام.

كان الأمن أغلق، مساء الأربعاء الماضي، جميع مداخل المنطقة الخضراء، التي تضم مقار حكومية ودبلوماسية هامة، وفرض إجراءات مشددة حول محيطها منعا لاقتحامها من قبل المتظاهرين.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية، في خبر عاجل، صباح اليوم، أن إعادة افتتاح المنطقة الخضراء "جاء بعد نجاح المفاوضات بين مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والمتظاهرين، والشروع بتلبية المطالب المشروعة بتوجيهات مباشرة من قبل رئيس الوزراء".

ولفتت، أيضا، إلى ما اعتبرته "تحركات مثمرة" من قبل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي واللجان النيابية، وكلمة رئيس البلاد برهم صالح عن المزيد من التهدئة واستقرار الأوضاع.

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وتضم المنطقة الخضراء عددا من المكاتب والمباني المهمة منها الحكومية وغير الحكومية والبعثات الدبلوماسية منها البرلمان ومجلس الوزراء وسفارة واشنطن.

وشرعت القوات الأمريكية، منذ عام 2003، بعملية تحصين شديدة التأمين للمنطقة الخضراء، لكنها وإبان مغادرتها البلاد سلمت مهمة أمن المنطقة "المحصنة" إلى القوات العراقية.

وبدأت الاحتجاجات العنيفة في العراق من بغداد، الثلاثاء الماضي، للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.



ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات.



ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء فضلا عن البطالة والفساد، في بلد يعد من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.