مصرع 5 إثر حريق في فندق وسط بغداد

لقي 5 أشخاص مصرعهم جراء نشوب حريق في فندق وسط العاصمة العراقية بغداد، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة.
وقال الملازم أول في شرطة بغداد ياسين الخالدي، للأناضول، إن حريقا نشب في فندق "بلوم" بمنطقة الكرادة وسط بغداد، الإثنين، لأسباب لا تزال مجهولة.
وأضاف أن النيران حاصرت العشرات من النزلاء داخل الفندق ما أدى لمصرع ٥ أشخاص، مبينا أن فرق الدفاع المدني أنقذت 46 آخرين وأخرجتهم بسلام إلى خارج المبنى.
وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني أخمدت الحريق، فيما فتحت السلطات المختصة تحقيقا في أسباب اندلاع النيران.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية احتجاجات مناهضة للحكومة منذ أسبوع تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 100 قتيل.
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