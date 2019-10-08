صعقة كهربائية تودي بحياة سائق «مُعِدّة صب خرسانة»

صحيفة الخليج الالكترونية

توفي وافد يعمل سائق معدة لصب الخرسانة في حائل، مساء أمس، جراء تعرضه لصعق كهربائي بعد أن لامست المُعِدّة في منزل تحت الإنشاء أسلاك نقل الكهرباء للجهد المتوسط بحي الوادي، مما تسبب في نشوب حريق بالمُعِدّة، واحتراق قائدها صعقاً في داخلها.

من جانبها، باشرت فرق الإطفاء في الدفاع المدني الموقع بعد التنسيق مع شركة الكهرباء لإزالة الأخطار المترتبة على العمل.

وأهاب المتحدث الإعلامي بالمنطقة المقدم نافع الحربي، بأصحاب مصانع الخرسانة وقائدي المُعِدّات المماثلة بضرورة توعية العاملين لخطورة العمل في تلك المواقع، خاصة عند قربها من خطوط نقل الكهرباء.