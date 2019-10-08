وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عن وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: قائد فريق عقود المشتريات: درجة البكالوريوس في تخصص القانون، أو ما يعادلها، مشرف إدارة مناوب: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الموارد البشرية، مشرف التصميم: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الموارد البشرية).

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