للأسبوع الثالث .. استمرار برنامج التواصل من أجل التنمية لخطباء ساحل حضرموت

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

صورة من اللقاء

كتب متابعات_الخليج 365

تواصلت للأسبوع الثالث على التوالي، فعالية برنامج التواصل من أجل التنمية والمقدمة للمرشدات وخطباء وأئمة مساجد ساحل حضرموت، وذلك بتمويل من منظمة اليونيسف.



Advertisements

وتعد تلك الدورة التي خصصت لمديريتي الشحر والمكلا، مسك ختام البرنامج التدريبي الذي جرى الإعداد والترتيب له منذ عدة أشهر.

ومن المنتظر أن ينطلق كل المشاركين من مرشدات وخطباء وأئمة في القيام بأعمالهم المنوط بهم تجاه المجتمع.