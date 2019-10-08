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الثلاثاء 8 أكتوبر 2019
صورة من اللقاء
كتب
متابعات_الخليج 365
تواصلت للأسبوع الثالث على التوالي، فعالية برنامج التواصل من أجل التنمية والمقدمة للمرشدات وخطباء وأئمة مساجد ساحل حضرموت، وذلك بتمويل من منظمة اليونيسف.
وتعد تلك الدورة التي خصصت لمديريتي الشحر والمكلا، مسك ختام البرنامج التدريبي الذي جرى الإعداد والترتيب له منذ عدة أشهر.
ومن المنتظر أن ينطلق كل المشاركين من مرشدات وخطباء وأئمة في القيام بأعمالهم المنوط بهم تجاه المجتمع.
كانت هذه تفاصيل خبر للأسبوع الثالث .. استمرار برنامج التواصل من أجل التنمية لخطباء ساحل حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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