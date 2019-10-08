شركة سامسونج تعتبر أن"جالاكسي فولد Galaxy Fold" نجم ساحة الهواتف الذكية

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

جالاكسي فولد Galaxy Fold

كتب متابعات_الخليج 365

اعتبرت شركة سامسونج أن هاتفها الجديد "جالاكسي فولد Galaxy Fold" (سعره نحو 2000 دولار)، والذي دخل أخيراً أسواق الولايات المتحدة نجم ساحة الهواتف الذكية.



وحذرت الشركة من الضّغط على الشّاشة بأداة حادّة أو قاسية، كقلم أو ظفر، أو تعريضها لضغط مفرط، كما تنبه إلى ضرورة عدم تعريض الشاشة الرئيسية للشرائط اللاصقة وعدم نزع الطبقة العليا الحامية.

وقالت إنّ السبب الأساسي خلف هذه التحذيرات هو أنّ "سامسونج" اضطرّت إلى العودة إلى لوح الرسم -أي إلى لوحة التصميمات الأولية- بعد العدول عن طرح النسخة الأولى من "فولد" في أبريل/نيسان الماضي بسبب تقارير التقييم الأولية التي تحدّثت عن كسور في الشاشة وأضرار أخرى. ولكنّ سامسونج عادت واستخدمت جميع الوحدات التي تعرّضت للانتقاد بعد استبعادها.

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وقد عمد الخبراء الذين اختبروا الهاتف إلى نزع الطبقة الحامية لأنّ سامسونج لم توضح أهميّة الإبقاء عليها.

كما قامت الشركة بإضافة أغطية بلاستيكية في أعلى وأسفل الهاتف لحمايته من الرواسب التي قد تتسرّب إلى هيكله، مشيرة إلى أنه لسوء الحظّ لا يزال الهاتف يفتقر إلى خصائص مقاومة المياه والغبار، الأمر الذي لا يمكن تفهّمه صراحة في هاتف باهظ السعر بهذا الشكل.

ولفتت إلى أن شراء هاتف "فولد" سيزوّدكم بدعم مميّز. وقد يبدو سعر الجهاز الذي يبدأ من 1980 دولاراً دافعاً لتثبيط عزيمة المشترين، إلا إنّ "سامسونج" تريدكم أن تشعروا كأنّكم تبتاعون ساعة رولكس وليس تايمكس.

ورغم ارتفاع السعر، فإن الشركة كشفت عن أنّ الوحدات التي خُصّصت للبيع في كوريا الجنوبية وأوروبا قبل الولايات المتحدة قد نفدت، إلّا إنّها لم توضح حجم العرض.