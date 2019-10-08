عقار جديد يقضي على سرطان الثدي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: إبراهيم باهو

ابتكر علماء بريطانيون في معهد أبحاث السرطان بالعاصمة لندن، عقاراً جديداً يقضي على سرطان الثدي الثلاثي السلبي الذي يعد الأكثر فتكاً.

ووفقاً للعلماء يُجبر العقار الذي أطلقوا عليه «بي أو إس 172722» الخلايا السرطانية على الانقسام بسرعة، ما يؤدي إلى موتها. وأشار العلماء في الدراسة التي نشروها في دورية Molecular Cancer Therapeutics، إلى أن العقار ينشط الاستجابة للعلاج الكيميائي في أكثر أنواع سرطانات الثدي مقاومة.

وأوضح العلماء أن فاعلية العقار كانت مبشرة بعد إجراء الاختبارات على الفئران والخلايا السرطانية المصنعة في المختبر.

وبحسب موقع المعهد، يجري العلماء تجارب سريرية على العقار الجديد لمعرفة مدى قوته في القضاء على أشكال قوية

من سرطان الثدي. ويعتقد العلماء أنه ربما يكون فعّالاً أيضاً ضد سرطانات أخرى سريعة النمو مثل سرطان المبيض.

وقال سبيروس ليناردوبولوس، أستاذ البيولوجيا السرطانية في المعهد، المشرف على الدراسة: «يعمل العقار بشكل فعّال خاصة مع العلاج الكيميائي على قتل خلايا سرطان الثدي الثلاثي السلبي».