العويس: نجاح انتخابات 2019 تجسيد عملي لرؤية القيادة في التمكين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أكد عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، أن النجاح الذي تحقق في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 هو تجسيد عملي لرؤية القيادة في تمكين المواطن للمساهمة في عملية صنع القرار والمشاركة في مسيرة التطور التي تشهدها دولة الإمارات في جميع المجالات

قال عبد الرحمن العويس: «مع اختتام أعمال الدورة الرابعة لانتخابات المجلس والمشاركة الفاعلة من الناخبين في جميع أنحاء الوطن في عمليات التصويت، نشهد إنجازاً جديداً من الإنجازات التي تتحقق في مسيرة التمكين التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تسير بخط منهجي ومدروس لتحقيق التنمية السياسية، التي تتناسب مع المجتمع الإماراتي وتطلعات شعب الإمارات».

وتوجه بالشكر لأعضاء الهيئات الانتخابية الذين شاركوا في التصويت لمرشحي المجلس، مبيناً أن انتخابات 2019 والتي ضمت 337738 عضواً من أعضاء الهيئات الانتخابية شهدت زيادة في عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم لتصل إلى 117592 ناخباً وناخبة في زيادة تصل إلى 48.5% مقارنة مع عدد الأصوات التي سجلت في عام 2015، والتي شهدت مشاركة 79157 ناخباً وناخبة من إجمالي عدد أعضاء الهيئات الانتخابية الذي وصل إلى 224.281 ناخباً وناخبة.

وبين أن هذه الزيادة في نسبة الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات 2019 تدل على مستوى الوعي السياسي لدى المواطن وعلى الثقة التي أصبح يمتلكها المجلس الوطني الاتحادي، والذي يدل كذلك على الإيمان بالدور الذي يضطلع به أعضاؤه لخدمة الوطن والمواطن.

وقال العويس: «إن النجاح الذي تحقق في انتخابات 2019 تحقق نتيجة تضافر جميع الجهود والعمل بروح الفريق الواحد الذي انعكس من خلال تنفيذ عملية انتخابية وفق أعلى المعايير».

وتوجه بالشكر إلى جميع فرق اللجنة الوطنية للانتخابات التي حرصت على العمل يداً واحدة لإنجاح الدورة الرابعة من انتخابات المجلس، كما توجه بالشكر إلى الخبرات والكفاءات التي عملت على تدريب وتأهيل الفرق في جميع المجالات والتخصصات للوصول إلى هذا المستوى المميز من العمل والأداء.

كما توجه بالشكر إلى جميع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع الأهلي، وتوجه كذلك بالشكر إلى لجان الإمارات ممثلة برؤسائها وأعضائها، مؤكداً أن الحرص من شركاء اللجنة الوطنية للانتخابات على توظيف كل الموارد والإمكانات المتاحة لتسهيل وإنجاح العملية الانتخابية هو الركيزة الرئيسية لتحقيق النجاح لانتخابات 2019.

وقال: «علينا ألا ننسى جهود أبناء الوطن من الشباب الذين تطوعوا للعمل في جميع مناطق الدولة، ومساندة فرق العمل في مختلف مهامها، والذين جسدوا من خلال ما أبدوه من التزام وإخلاص في العمل وكفاءة عالية في تنفيذ المهام التي توكل إليهم الحس العالي للشباب في خدمة الوطن والعمل لرفعته والارتقاء بجميع قطاعاته».

وكانت الدورة الرابعة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 شهدت تصويت 117592 ناخباً وناخبة في مراحل التصويت التي امتدت على ثلاث مراحل، وهي مرحلة التصويت خارج الدولة، ومرحلة التصويت المبكر، والتصويت في اليوم الرئيسي، والذي أُجري في 39 مركزاً منتشرة في مختلف أنحاء الدولة.

ومن المقرر، بعد الانتهاء من فترة تقديم الطعون في نتائج الفرز الأولية، إعلان القائمة النهائية لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي ال 20 الذين تم انتخابهم، وذلك يوم ال 13 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بحسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، في حين سيُعين أصحاب السمو حكام الإمارات الأعضاء ال 20 الآخرين..