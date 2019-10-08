تواصل أمطار الخير ودعوة السائقين إلى توخّي الحذر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: محمد الوسيلة وعماد الدين خليل

شهدت مناطق متفرقة من الدولة، صباح أمس، هطول أمطار الخير المختلفة الشدة، حيث بدأت الأمطار عند السادسة و54 دقيقة واستمرت حتى عصر أمس، نتيجة تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا.

بدأ تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على ضدنا، وأمطار غزيرة على دبا في إمارة الفجيرة، وأمطار رعدية على مطار الفجيرة، وأمطار غزيرة على صاع وخطم الشكلة، وأمطار متوسطة على الشويب في مدينة العين، وأمطار خفيفة على جبل جيس في إمارة رأس الخيمة، وأمطار متوسطة إلى خفيفة على مطار العين ومطار آل مكتوم، وأمطار غزيرة على البرشاء في دبي، وأمطار غزيرة على سويهان.

ونفذ المركز الوطني للأرصاد 8 رحلات جوية لعمليات تلقيح السحب المعروفة باسم «الاستمطار» منذ يوم الجمعة الماضي، لتحفيز السحب على سقوط الأمطار، مؤكداً أن كمية مياه الأمطار التي خزنتها سدود الدولة خلال اليومين الماضيين بلغت 6.7 مليون متر مكعب.

وناشد المركز الأفراد توخي الحذر وأخذ الحيطة أثناء قيادة المركبات خلال سقوط الأمطار، وتدني الرؤية الأفقية، بسبب الرياح النشطة السرعة المثيرة للغبار والأتربة، كما نصح بالابتعاد عن أماكن تجمع المياه وجريان الأودية.

كما دعت شرطة أبوظبي السائقين ومستخدمي الطرق أخذ الحيطة والحذر، نظراً للأحوال الجوية المتقلبة، مؤكدة ضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة في الأحوال الجوية الممطرة واتباع قواعد وإجراءات السلامة.

وتوقع المركز أن يكون طقس اليوم الثلاثاء، صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية، ويحتمل تكوُّن بعض السحب الركامية ظهراً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/‏‏ساعة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وشهدت مدينة العين، أمس، أمطاراً تراوحت بين المتوسطة والغزيرة على عدد من مناطقها أسهمت في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث تركزت قوة الأمطار على هيلي ومزيد واليحر والعين الفايضة وطريق العين دبي والمناطق المجاورة لها، وتشكلت بحيرات من المياه في تلك المناطق، إضافة إلى جريان الشعاب في منطقة حفيت، وتكون شلالات جبل حفيت.

كما عاودت الأمطار أمس صباحاً هطلها في مدن ومناطق الساحل الشرقي، مصحوبة بزوابع رعدية وبرق، حيث راوحت مناسيبها بين الغزيرة والمتوسطة، تجمعت على أثرها كميات من المياه في الساحات الداخلية للأحياء وحاصرت عدداً من المساكن، خاصة في ضاحية الفصيل بالفجيرة ومناطق مربح وقدفع، إلى جانب ارتفاع منسوب المياه في عدد من الطرق الحيوية، لعدم وجود شبكة تصريف، كما أسهم، هطل الأمطار في جريان عدد من الأودية والشعاب الجبلية، إلى جانب تراكم المياه في الشوارع الرئيسية والفرعية والدورات، فضلاً عن انخفاض كبير في درجات الحرارة، بعد أن سادت أجواء غائمة دفعت عدداً من أهالي تلك المناطق إلى الخروج إلى مجاري الأودية، للتمتع بالمناظر الطبيعية التي خلفتها.

وأكد اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، أن الأمطار برغم غزارتها لم تخلف أي أضرار في الأرواح أو الممتلكات، ولم تسجل الإحصاءات المرورية وقوع حوادث سير، باستثناء الحوادث البسيطة التي تحدث عادة جراء تجمعات المياه.

وأدت الأمطار التي شهدتها الدولة يومي السبت والأحد الماضيين، والتي تركزت على المنطقتين الشرقية والوسطى إضافة إلى المناطق الشمالية من الدولة، إلى جريان عدد من الأودية وتجمع المياه في عدد من السدود التي تشرف عليها وزارة الطاقة والصناعة، وبلغت كمية المياه المحتجزة 6.7 مليون متر مكعب.

وقالت الوزارة - في بيان لها - إنه نظراً لتوقعات استمرار هطول الأمطار خلال اليومين القادمين، قام الفريق الفني في الوزارة بفتح بوابات السدود لتقليل كميات المياه المتجمعة فيها لتكون جاهزة لاستقبال الكميات الإضافية من المياه.

وتقوم وزارة الطاقة والصناعة بصيانة السدود بالتعاون مع وزارة تطوير البنية التحتية، حيث تمت مخاطبة وزارة تطوير البنية التحتية بأعمال الصيانة المطلوبة، والتي تضمنت طلب إحلال سد السيجي القديم والذي تم إنشاؤه عام 1978.

ودعت وزارة الطاقة مرتادي الأودية والسدود إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة التي تهدف إلى سلامتهم وسعادتهم والحفاظ على منشآت السدود التي أنشئت من أجلهم.