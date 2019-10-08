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ووفقا لصحيفة "الانتباهة"، قال العميد ركن جمال جمعة: "لا نؤكد أو ننفي خبر محاولة الاغتيال. تلقيت كثير من الاتصالات في هذا الأمر وكان ردي إذا وجدتم نفي أو تأكيد لهذا الخبر من أية جهة عاودوا الاتصال بي".
MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
وحول حماية عضو المجلس السيادي الفريق أول حميدتي، أوضح الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع أن حماية حميدتي مسؤولية قوات الدعم السريع.
وأكمل: "نرى أن الحماية المتوفرة كافية. هناك منظومة قريبة وبعيدة لتأمينه، ولكن لا نستبعد وجود خطر محدق رغم المنظومة المتكاملة للتأمين".
وانتشرت شائعة على نطاق واسع عبر وسائط التواصل الاجتماعي، بشأن محاولة فاشلة لاغتيال نائب رئيس المجلس السيادي والقائد الأعلى لقوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي.
كانت هذه تفاصيل خبر "لا نستبعد وجود خطر"... الدعم السريع يتحدث عن محاولة لاغتيال حميدتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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