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وأشاد وزير الدفاع السوداني بمتانة العلاقات بين السودان والمملكة، ووصفها بـ"الأزلية والمتأصلة"، مؤكدا حرصه على تطويرها في مختلف المجالات.
وذكرت القوات المسلحة السودانية أن وزير الدفاع السوداني التقى الملحق العسكري للمملكة العربية السعودية في السودان العقيد الركن عبد اللطيف عبد الله العماش، والذي سلمه رسالة تهنئة بمناسبة تقلده منصب وزير الدفاع، من ولي العهد وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان.
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وأكد العماش حرص بلاده على تطويرها في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين، في المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وعلى ذات الصعيد، أكد سفير قطر بالخرطوم عبد الرحمن بن علي الكبيسي، دعم القيادة القطرية للسودان في كافة المجالات، معبرا عن تقدير بلاده للتعاون العسكري بين البلدين.
والتقى وزير الدفاع السوداني بالسفير القطري، بحضور الملحق العسكري القطري، ليشيد الجانبان بالعلاقات المتطورة بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة، لا سيما دعم السلام والاستقرار بالسودان.
وشدد وزير الدفاع السوداني على دعم قطر لجهود السلام في السودان مع تطوير حجم الاستثمارات القطرية، حسبما نشرت صحيفة "الصيحة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير دفاع السودان يتلقى رسالة من ابن سلمان تزامنا مع لقاء مسؤول عسكري قطري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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