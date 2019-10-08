كتلة هوائية حارة تؤثر على الأردن مع فرصة لزخات من الأمطار.. فيديو

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة نشر موقع طقس العرب تقاصيل الحالة الجوية، للأيام القادمة، حيث يطرأ الثلاثاء ارتفاع على درجات الحرارة، ويكون طقس حارا نسبيا في معظم المناطق، مع فرصة ضعيفة لزخات محلية من المطر. وتاليا النشرة الجوية الكتابية المفصلة من موقع طقس العرب: - الثلاثاء 2019/10/08 امتداد منخفض البحر الأحمر .. ارتفاع على درجات الحرارة وفرصة ضعيفة لزخات محليّة من الأمطار نهاراً: يطرأ ارتفاع واضح على درجات الحرارة، لتتجاوز الحرارة معدلاتها الاعتيادية بحدود 4-5 درجات مئوية. ويكون الطقس حاراً نسبياً في عموم المناطق، بينما يكون حاراً في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية. وتظهرتدريجياً خلال ساعات النهار كميات متفرقة من السحب المتوسطة والعالية في أجزاء مُختلفة من المملكة، ويوجد احتمال ضعيف لهطول زخات محلية رعدية من الأمطار بأجزاء محدودة من البلاد، تكون الفرصة أفضل في مناطق البادية الجنوبية الشرقية . ويترافق تطور السحب محلياً بنشاط الرياح المثيرة للغبار فوق مناطق البادية والمعابر الحدودية بين الأردن والسعودية. وتكون الرياح عُموماً جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر الى غربية معتدلة السرعة. وفي خليج العقبة: - الرياح: شمالية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية. *التوصيات - الانتباه من نشاط الرياح المثيرة للأتربة في بعض مناطق البادية ليلاً: يكون الطقس معتدلاً بوجه عام، ويستمر ظهور كميات من السحب المتوسطة والعالية، مع فرصة ضعيفة لهُطول زخات محلية رعدية من المطر بأجزاء محدودة من جنوب وشرق البلاد، مع نشاط للرياح المثيرة للأتربة في نطاقات جغرافية ضيّقة. وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة في أغلب المناطق، تنشط محلياً في بعض المناطق الجنوبية والشرقية. - الأربعاء 2019/10/09 نهاراً: تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة بحدود 3-5 درجات مئوية. ويكون الطقس حاراً نسبياً في عموم المناطق، بينما يبقى حاراً في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية. تظهر بعض السحب المتوسطة والعالية في أجزاء مختلفة من البلاد، وتظهر بعض السحب الركامية أقصى جنوب البلاد مع فرصة لزخات محليّة من الأمطارفي تلك المناطق. وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. وفي خليج العقبة: - الرياح: شمالية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية. ليلاً: يسود طقس لطيف بوجه عام، يميل للبرودة مع ساعات الليل المتأخرة. وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة. - الخميس 2019/10/10 نهاراً: تنخفض درجات الحرارة قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة بحدود 2-3 درجات مئوية. ويسود طقس مُعتدل إلى حار نسبي في عموم المناطق، بينما يبقى حاراً في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية. وتظهر كميات من السحب العالية فوق أجزاء مختلفة من البلاد. وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. وفي خليج العقبة: - الرياح: شمالية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية. ليلاً: يسود طقس لطيف بوجه عام، يميل للبرودة مع ساعات الليل المتأخرة. وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة. - الجمعة 2019/10/11 نهاراً: تنخفض درجات الحرارة قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة بقليل. ويسود طقس مُعتدل إلى حار نسبي في عموم المناطق، بينما يبقى حاراً في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية. وتظهر كميات من السحب العالية فوق أجزاء مختلفة من البلاد. وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. وفي خليج العقبة: - الرياح: شمالية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).- درجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية. ليلاً: يسود طقس لطيف بوجه عام، يميل للبرودة مع ساعات الليل المتأخرة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة. - السبت 2019/10/12 نهاراً: تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة بقليل،ويسود طقس مُعتدل إلى حار نسبي في عموم المناطق، بينما يبقى حاراً في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية. وتظهر كميات من السحب العالية فوق أجزاء مختلفة من البلاد، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. وفي خليج العقبة: - الرياح: شمالية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).- درجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية. ليلاً: يسود طقس لطيف بوجه عام، يميل للبرودة مع ساعات الليل المتأخرة،وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

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