رئيس العراق: هناك من يريد انتهاز كل ثغرة وكل مشكلة داخل البلد

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

قال رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، اليوم، إن هناك من يريد أن يستغل كل ثغرة وكل مشكلة وكل تناحر داخل البلد، مشددا على ضرورة التكاتف لتضميد جراح العراق.

وأضاف صالح - في كلمة تليفزيونية بثتها قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية: "الدم الذي سقط أثناء المظاهرات عراقي ومن يدافع عن المؤسسات من الجيش هو عراقي أيضا، ويجب ألا نصل إلى هذه المرحلة"، مؤكدا ضرورة أن نشد بأيدي بعضنا البعض لتجاوز هذه المحنة وتضميد جراح العراق.

واعتبر صالح أن ما حدث من استهداف للقوات الأمنية والمتظاهرين والإعلاميين غير مقبول إطلاقا، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون هناك مصالحة حقيقية مع الضمير ومع شعبنا وأن نكون بمستوى إرادة الشعب العظيم، وأوضح الرئيس العراقي، أن المصالحة المطلوبة يجب أن تتبعها خطوات جادة لتحقيق مطالب المتظاهرين.

وشهد العراق، على مدار الأيام الأخيرة، احتجاجات شعبية كبيرة، كانت معظمها دموية، حيث خلفت مقتل أكثر من مئة شخص وإصابة الآلاف، وخرج المتظاهرون للاحتجاج على أداء حكومة عادل عبدالمهدي التي فشلت، وفق المحتجين، في تنفيذ برنامجها الحكومي، خلال عام من عمرها، وقال المحتجون إن الحكومة "لم تنجز أي شي مهم في الملفات الكبيرة كتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات"، كما فشلت، في تقديرهم، في تكليف وزير للتربية خلال عام كامل، ناهيك عن تدهور قطاع الصحة وضعف أداء الأجهزة الأمنية.

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وكانت خدمة الإنترنت عادت، في وقت سابق، جزئيا للعراق، بعدما جرى قطعها لعدة أيام، ولم تشر وكالة الأنباء العراقية، مساء اليوم، إلى المناطق التي عادت فيها خدمة الإنترنت إلى العمل من جديد، وكانت السلطات العراقية عمدت إلى قطع الإنترنت وحجب المواقع الاجتماعية، بعد فترة قصيرة من بدء احتجاجات شعبية في مختلف أنحاء البلاد.

وجاء هذا الإجراء في وقت تحاول فيه الحكومة العراقية السيطرة على المظاهرات الحاشدة التي خرجت في بغداد ومدن عدة ضد الفساد ونقص الخدمات وسياسيات الحكومة الحالية، وكانت منظمة العفو الدولية دعت السلطات العراقية إلى "إنهاء الحظر غير القانوني عن الوصول إلى الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وفي سياق آخر، تلقى رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، اليوم، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي جورج بومبيو، وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" أن الجانبين بحثا، خلال الاتصال الهاتفي، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، فضلا عن مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".