دعوات لشد الرحال للمسجد الأقصى

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة دعت اللجان الشعبية للدفاع عن الأقصى، إلى شد الرحال إليه للدفاع عنه في وجه المستوطنين المتطرفين، خلال عيد "الغفران" الذي يبدأ الثلاثاء، ويليه عيد "العرش". وأكدت اللجان في بيان لها، أن التواجد الدائم أمام المستوطنين، خلال الأيام القادمة سيفشل مخططاتهم الرامية إلى تقسيمه زمانيا ومكانيا. وأضافت، "سنبقى الأوفياء لمسجدنا ندافع عنه في وجه غطرسة المحتل وقطعان مستوطنيه، وستبقى بوصلتنا نحو القدس والأقصى، لن نخذله ولن نتراجع حتى التحرير القريب إن شاء الله". اقرأ أيضاً : استمرار الجدل حول الزيارات السياحية إلى الأراضي الفلسطينية.. فيديو

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