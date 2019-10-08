شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار فى السعودية ونشاط الرياح بالإمارات ومعتدل فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، اليوم الثلاثاء، طقس حار نسبيا فى البحرين، بخلاف هطول أمطار غزيرة، على معظم الأنحاء بالسعودية ويستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار فى الإمارات.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، الشرقية، فى حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية و المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالى وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبى والأوسط بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس، اليوم الثلاثاء، سيكون حسناً بوجه عام ويكون غائماً جزئياً فى وقت لاحق، مع فرصة بسيطة لتساقط أمطار متفرقة أحياناً خلال النهار، الرياح: شرقية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة، وتصل من 13 إلى 18 عقدة أحياناً.

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ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن قدمين إلى 4 أقدام فى عرض البحر، درجة الحرارة العظمى 36 درجة مئوية، والصغرى 30 درجة مئوية، الرطوبة النسبية العظمى 85% الصغرى 35%، شروق الشمس عند الساعة 05:33 صباحاً وغروبها فى الساعة 05:17 مساءً.

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم ًصحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام ويحتمل تكون بعض السحب الركامية ظهرا، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً. حركة الرياح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 18 – 28 كم/س، تصل إلى 42 كم/س أحياناً.

الخليج العربي: خفيف - متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:38 والمد الثانى عند الساعة 20:53 الجزر الأول عند الساعة 14:36 والجزر الثانى عند الساعة 34:04 بحر عمان: متوسط الموج، يضطرب أحياناً خلال السحب.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:29 والمد الثانى عند الساعة 07:26 الجزر الاول عند الساعة 13: 13 والجزر الثانى عند الساعة 00:36