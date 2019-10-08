الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

نصائح لاستعادة ذاكرتك

كشفت صحيفة "صن" نقلا عن علماء معهد العلوم العصبية الإدراكية بجامعة "يو سي إل" أن ٧٩٪ من الناس اعترفوا بأنهم يعتمدون على أجهزتهم الرقمية في الوصول إلى المعلومات أكثر مما كانوا عليه قبل ٥ سنوات، وأن ٤٩٪ منهم لا يعرفون رقم هاتف شريك الحياة.



لكن قبل أن يزداد قلقك وتلقي هاتفك في البحر، كشف العلماء عن ٦ نصائح بسيطة تساعدك على استعادة ذاكرتك بأمان، نوضحها لكم كما يلي.

1- إما أن تستعمله أو ستخسره

إجبار نفسك على تذكر المعلومات بدلاً من التوجه مباشرة إلى جوجل هو مثال على شيء يعرف باسم "ممارسة الاسترجاع".

وتشير الدراسات إلى أن هذا يساعد على تعزيز التعلم والقدرة على تذكر ذلك على المدى الطويل.

والذاكرة وظيفة بيولوجية، ومثل معظم الوظائف الأخرى تحتاج إلى ممارستها، وفي المرة القادمة التي تكافح فيها لتذكر شيء ما خذ بضع دقائق للتركيز فعليًا على تذكره بدلاً من البحث عنه على الفور.

الذكريات هي في الأساس صلات بين الخلايا العصبية، ومن المتفق عليه على نطاق واسع أنه للحفاظ على هذه الروابط سليمة يجب "تنشيطها" بانتظام.

ولا داعي للقلق بشأن فقدان ذكرياتنا لمجرد أننا مرتبطون بهواتفنا الذكية، فكلها ​​لا تزال موجودة لكنها فقط مخزنة.

2- توقف عن السعادة المؤقتة

تبدو القدرة على التقاط كل لحظة من عطلتك على هاتفك طريقة رائعة ومريحة لخلق ذكريات دائمة، وتشير إحدى الدراسات إلى أن التقاط الصور يقلل فعليا من قدرتنا على استعادة الذاكرة.

إن عملية التقاط الصور أمر يصرف الانتباه ولتتذكر شيئًا كاملاً، تحتاج إلى الشعور بالانخراط في البيئة.

3- اجعل مكانا للعقل

لم يكن لدى الإغريق القدماء مدونات صوتية، لذا عندما أراد سقراط وزملاؤه أن يتذكروا شيئا ما، استخدموا طريقة تسمى بـ"قصر العقل".

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والفكرة أنه عند حفظ قائمة مثل قائمة المهام، فإنك تربط صورة بكل عنصر فيها، ويتم بعد ذلك وضع الصور في الغرف الموجودة في "قصرك"، والتي ستكون عادةً منزلك أو مبنى آخر مألوفا.

ولتتذكر القائمة تتخيل المشي من غرفة إلى أخرى، وكلما كانت هذه المشاهد أكثر وضوحًا في خيالك زاد احتمال تذكرها.

4- طعام يقوي الذاكرة

تؤكد الدراسات منذ فترة طويلة أهمية التوت الأزرق ومنها أنه قد يساعد في درء تراجع الذاكرة ويحسنها.

ومن المعروف أن التوت الأزرق يحتوي على نسبة عالية من الفلافانويد، ويقوي الروابط الموجودة في الدماغ.

وأجرت جامعة نورثمبريا دراسة شملت ١٥٠ من الأشخاص الأصحاء الذين تبلغ أعمارهم ٦٥ عاما أو أكثر في غرفة معطرة بإكليل الجبل، ووجدت أن الرائحة ساعدت في تعزيز ذاكرتهم المرتقبة، وهي القدرة على تذكر القيام بشيء محدد في المستقبل.

5- العب لعبة الاسم

إن الكفاح من أجل تذكر اسم شخص ما ليس محرجًا فحسب، بل قد يجعل من الصعب بناء علاقة مع الناس.

طوّر عادةً قبل أن تتعرف على شخص جديد مباشرةً، واسأل نفسك: ما اسمه؟ هذا سيجبرك على إبداء اهتمام وثيق عندما يقول لك اسمه، ثم كرر الأمر مرة أخرى على الفور بالقول: "سعيد بلقائك يا أحمد (مثلا)".

٦- فرغ عقلك

توقف عقلك عن التفكير لبعض الوقت يمكن أن يؤدي إلى المساهمة في ذاكرة صحية.

في العام الماضي، وجدت دراسة أنه عندما سُمح للناس بالراحة لمدة ١٠ دقائق بعد الاطلاع على سلسلة من الصور الفوتوغرافية، كانت ذاكرتهم التفصيلية الدقيقة أفضل من ذاكرة الأشخاص الذين يُطلب منهم إكمال مهمة مدتها ١٠ دقائق على الفور.

في الأساس، يبدو أن عدم القيام بأي شيء لبعض الوقت يعزز ذكريات الناس حيث يستمر المخ في معالجة التجارب وتكرارها أثناء فترات الراحة اللاحقة للتعلم.