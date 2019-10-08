- 1/2
- 2/2
الثلاثاء 8 أكتوبر 2019
شركة سبوتيفاي تتيح إضافة البودكاست لقوائم التشغيل
كتب
متابعات_الخليج 365
أضافت شركة سبوتيفاي ميزة جديدة لخدمتها تتيح إضافة ملفات بودكاست لقوائم التشغيل.
وأوضحت خدمة بث الموسيقى أن عملية إضافة ملفات البودكاست لقوائم التشغيل تتم على غرار ملفات الموسيقى، وذلك بالضغط على الثلاث نقاط الموجودة في أعلى اليمين؛ حيث يتم الآن عرض الخيار (Add to playlist)، والذي يسمح بإضافة البودكاست إلى قائمة التشغيل الموجودة.
وبطريقة أخرى يمكن للمستخدم أن ينشئ قائمة جديدة يكون فيها البودكاست المحدد هو الملف الأول. وتكون قوائم التشغيل متاحة بعد ذلك ضمن (Your Library).
كانت هذه تفاصيل خبر شركة سبوتيفاي تتيح إضافة البودكاست لقوائم التشغيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.