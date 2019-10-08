الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

شركة سبوتيفاي تتيح إضافة البودكاست لقوائم التشغيل

كتب متابعات_الخليج 365

أضافت شركة سبوتيفاي ميزة جديدة لخدمتها تتيح إضافة ملفات بودكاست لقوائم التشغيل.

Advertisements

وأوضحت خدمة بث الموسيقى أن عملية إضافة ملفات البودكاست لقوائم التشغيل تتم على غرار ملفات الموسيقى، وذلك بالضغط على الثلاث نقاط الموجودة في أعلى اليمين؛ حيث يتم الآن عرض الخيار (Add to playlist)، والذي يسمح بإضافة البودكاست إلى قائمة التشغيل الموجودة.

وبطريقة أخرى يمكن للمستخدم أن ينشئ قائمة جديدة يكون فيها البودكاست المحدد هو الملف الأول. وتكون قوائم التشغيل متاحة بعد ذلك ضمن (Your Library).