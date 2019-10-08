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التوقف عن الابتكار سبب فشل شركة إتش تي سي
الثلاثاء 8 أكتوبر 2019
كتب
الخليج 365
اعترف الرئيس التنفيذي الجديد لشركة إتش تي سي "يفيس ميترس" في مؤتمر "تك كرنتش ديسربت" السنوي، بأن الشركة التايوانية توقفت عن الابتكار.
وقال ميترس للحضور: "توقفت إتش تي سي عن الابتكار في قطاع عتاد الهواتف الذكية، بينما حققت أبل، وسامسونج، وهواوي إنجازات لا تُصدق، كنا نستثمر في الابتكار في الواقع الافتراضي".
واعترف ميترس بأن الشركة أخطأت عندما حولت القدر الأكبر من أموال البحث والتطوير من عتاد الهواتف إلى الواقع الافتراضي، مشيرًا إلى أن الشركة الآن تدفع الثمن، لكن لا يزال لديها العديد من الأصول في الابتكار، والفريق، والميزانيات التي تجعل الشركة تتعافى من خطأ التوقيت، وفق ما ورد في موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.
وعن الأجهزة المحمولة، قال ميترس إن شبكات الجيل الخامس تمثل عنق الزجاجة للنمو، وعلى عكس ما يُعتقد فإن الشركة تحقق أداءً أفضل في الدول النامية، يقول ميترس: إن دور إتش تي سي يسير في اتجاه أجهزة مميزة موجهة خصيصًا للدول ذات الناتج المحلي الإجمالي العالي".
ويعتقد ميترس أن المنافسة آخذة في التغير بعد العقوبات المفروضة على هواوي.
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