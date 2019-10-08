العراق.. وصول تعزيزات عسكرية إلى المحافظات الجنوبية

دبي - بواسطة محمد فارس © ABDULLAH DHIAA AL-DEEN قوات أمن عراقية في كربلاءالعراق.. وصول تعزيزات عسكرية إلى المحافظات الجنوبية

أفاد موقع "السومرية" العراقي، بـأن تعزيزات عسكرية وصلت إلى المحافظات الجنوبية، في وقت تستعد تلك المحافظات لإحياء ذكرى "أربعينية الحسين" وهي مناسبة دينية يشارك فيها مئات الآلاف.

وكشف مصدر أمني، اليوم الاثنين، عن وصول تعزيزات عسكرية إلى المحافظات الجنوبية، مشيرا إلى أن "تعزيزات عسكرية وصلت إلى عدد من مدن الجنوب العراقي لصالح قيادة عمليات الفرات الأوسط، المسؤولة عن أمن النجف وكربلاء ومدن أخرى جنوبي البلاد".

وأضاف المصدر الأمني أن "التعزيزات الجديدة تأتي للسيطرة على الأوضاع الأمنية، وتعزيز خطة زيارة الأربعين المقررة الأسبوع المقبل"، كاشفا عن "تسلم الجيش مهمة حماية المؤسسات الحكومية بعد حرق قسم منها".

يأتي ذلك، بعدما أعلن مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية اللواء رحيم صفوي، أن أحداث العراق الأخيرة، "هدفها إخافة الناس من المشاركة في مراسم الأربعينية".

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وأوضح صفوي أن هذه الأحداث لن تخيف الزوار، الذين لن يترددوا في "المشاركة حتى لو أمطرت السماء حجرا ورصاصا".

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المصدر: "السومرية"+ RT