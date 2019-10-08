دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Bose تعلن عن وقف إنتاج Sleepbuds نتيجة لعيوب في البطارية ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة Bose عن وقف إنتاج سماعة Sleepbuds رسمياً، مع إستعادة السماعات التي تواجه المشكلة من المستخدمين حتى 31 من ديسمبر، وذلك نتيجة لظهور مشكلات متتالية في السماعات، والتي كان أبرزها عيوب البطارية.

طورت شركة Bose سماعة Sleepbuds لدعم المستخدمين في الحصول على نوم هاديء بدون أي إضطرابات أو إزعاج، والتي جاءت بسعر 250 دولار، واليوم تبدأ Bose في إستعادة سماعة Sleepbuds من المستخدمين وإعادة قيمة السماعة كاملة للمستخدمين نتيجة للمشاكل التي تظهر في السماعة بشكل متكرر.

جاء إعلان Bose عن وقف إنتاج سماعة Sleepbuds في منشور على موقع الشركة الرسمي، حيث أكدت الشركة على بدء إستعادة السماعة من المستخدمين ووقف إنتاج Sleepbuds، كما أكدت أيضاً على إعادة قيمة السماعة كاملة.

ولقد ظهر المشاكل الأولى في شحن سماعة Sleepbuds الذي يختفي حتى مع شحن بطارية السماعة بشكل كامل، حيث بدأت الشركة بإستبدال هذه الوحدات بوحدات جديدة، كما أشارت إلى أن الوحدات القديمة قد تم تدميرها بشكل كامل.

Advertisements

من جانب أخر حاولت شركة Bose في تحديد سبب العيوب التي تظهر في Sleepbuds لكن دون جدوى، كما إستمرت الشركة بدفع تحديث للبرمجيات لمعالجة هذه المشكلات والذي لم يحقق النجاح أيضاً، لتستمر المشكلة مما دفع Bose لقرارها الأخير بوقف الإنتاج.

ولقد وجهت شركة Bose إعتذار رسمي للمستخدمي على موقعها، كما أشارت إلى أن هذا ليس إستدعاء كامل لجميع الوحدات، حيث تترك للمستخدمين حرية إختيار الإحتفاظ بالسماعة أو إسترجاع القيمة، حيث لا تشكل المشكلات التي ظهرت في السماعة أي ضرر أو خطر للمستخدمين، كما تستمر متاجر التجزئة في بيع Sleepbuds كما في السابق.

المصدر

هذا الموضوع Bose تعلن عن وقف إنتاج Sleepbuds نتيجة لعيوب في البطارية ظهر على التقنية بلا حدود.