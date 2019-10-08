شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الطائف تعتزم فتح مدرسة تعليم قيادة السيارات للنساء بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتزم جامعة الطائف والإدارة العامة للمرور إطلاق خلال أيام أول مدرسة تعليم قيادة المركبات للنساء طبقا للاتفاقية الموقعة بين الطرفين قبل 10 أشهر، بحسب صحيفة عكاظ .

وكان الإعلان الأول للجامعة عن إنشاء المدرسة فى ربيع الأول 1439هـ تعثر، فيما ألزمت الاتفاقية المبرمة قبل 10 أشهر الأطراف بتنفيذ المشروع، ووفقا للمصادر، فإن المشروع سيتم تدشينه قريبا داخل سور مشروع جامعة الطائف فى سيسد.

Advertisements

وكانت الاتفاقية الموقعة بين الجامعة والمرور نصّت على إنشاء مدرسة لتعليم قيادة المركبات للرجال والنساء، ذات مواصفات عالمية وبأفضل الممارسات الرائدة، وتقديم خدمات التعليم النظرى والعملى والمحاكاة والتدريب والتحكم فى المركبة قبل الخروج إلى الطريق، وتنتهى هذه المراحل بالحصول على رخصة قيادة وفق منهج تدريب متقن.

وأكدت الاتفاقية على أن تتوافر فى المدرسة جميع المرافق التعليمية والتدريبية بحسب المعايير المهنية، وتتضمن قاعات دراسية، ومعامل أجهزة المحاكاة، وقاعة السلامة ومضمار التدريب الميداني، وجميع الخدمات المساندة لاستكمال التدريب وتسهيل الإجراءات.