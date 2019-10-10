اخبار الخليج

وزير الدفاع السوداني يؤكد الحرص على تطوير العلاقات مع السعودية

0 نشر
0 تبليغ

أشاد الفريق أول ركن جمال عمر وزير الدفاع السوداني، بمتانة العلاقات بين الشعبين الشقيقين السوداني والسعودي، ووصفها بـ "الأزلية والمتأصلة"، مؤكدا حرصه على تطويرها في مختلف المجالات.

 

وذكرت القوات المسلحة السودانية، في بيان الاثنين، أن وزير الدفاع السوداني التقى الملحق العسكري للمملكة العربية في السودان العقيد الركن عبد اللطيف عبد الله العماش، والذي سلمه رسالة تهنئة بمناسبة تقلده منصب وزير الدفاع، من ولي العهد وزير الدفاع السعودي الأمير .

 

وأعرب الملحق العسكري للسعودية في السودان، عن شكره واحترامه وعظيم امتنانه للسودان.. مشيدا بالعلاقة بين الجيشين السعودي والسوداني، مؤكدا حرص بلاده على تطويرها في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين، في المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا