سوني تطلق أجهزة تلفاز بدقة 8k

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

كتب الخليج 365

استعرضت "سوني" مؤخرا أجهزة تلفاز بمواصفات متطورة، وشاشات بدقة عرض عالية جدا.



ومن أبرزها جاءت أجهزة ZG9 التي زودت بشاشات كبيرة 85 و95 بوصة، بدقة عرض مبهرة (4320/7680) بيكسل.

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وزودت هذه الأجهزة بتقنيات خاصة لترشيد استهلاك الطاقة، ومعالجات X1 Ultimate المتطورة التي تتعامل مع البيانات بسرعة فائقة، وتدعم تقنية 8K X-Reality PRO.

وتتميز هذه الأجهزة بتقنية Acoustic Multi-Audio، التي تعتمد على مكبرين للصوت في أعلى الشاشة، ومكبرين آخرين في أسفلها، لتوزيع الأصوات بطريقة فريدة وكأنها تخرج من الشاشة مباشرة.