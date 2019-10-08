شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف السودانى يعتزم تنفيذ مشروع لتأهيل شباب الكنائس وأئمة المساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح، عزمه تنفيذ مشروع لتدريب وتأهيل شباب الكنائس وأئمة المساجد، ورفع قدراتهم الدعوية.

وقال مفرح، لدى لقائه وفدا من مجلس الكنائس السوداني، إن الزيارة تأتى فى إطار التعرف واستعراض برامج ومشاريع مجلس الكنائس فى المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن وزارته تُمثل المسيحيين والمسلمين، وأنه سيعمل على مساعدة المسيحيين على ممارسة شعائرهم التعبدية بكل حرية وعدالة.

وأكد ضرورة إنصاف المسيحيين فى السودان، وإعطائهم حقوقهم كاملة حتى لا يشعروا بالظلم، موضحا أنه سيقف على مسافة واحدة من كل الأديان بالسودان.

وأشار إلى أن المسيحيين مكون أساسى من مكونات المجتمع السوداني، مشددا على أن المواطنة هى أساس الحقوق والواجبات والتعايش الديني، وأن توفير حقوق السلام والعدالة والحرية فى ظل الدولة المدنية من صميم عمل الحكومة فى المرحلة الحالية.

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وأضاف أن المسيحيين رغم أقليتهم لكنهم مؤثرون، ولابد من القيام بمشاريع وبرامج مشتركة تربط المسلمين والمسيحيين، وتوفر الثقة بين الجانبين من أجل احترام الآخر ومحاربة الغلو والتطرف ونبذ الكراهية والعيش فى سلام وأمان وممارسة الأديان بكل حرية.

ودعا إلى أهمية مد جسور التواصل وإدراة التنوع الديني، مؤكدا الدعم والمساندة المادية والمعنوية للكنائس وتوفير كافة حقوقهم دون ظلم، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد العديد من البرامج والورش والملتقيات والبرامج المشتركة التى تصب فى مصلحة إحلال السلام وضبط الخطاب الدينى وإبعاد الكراهية والتعايش الدينى والحريات الدينية، الأمر الذى يسهم فى رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

من جانبه، قال الأمين العام لمجلس الكنائس السودانى وليم دينق إن اللقاء بحث أوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين مجلس الكنائس ووزارة الشؤون الدينية، مؤكدا دعمهم لبرامج ومشاريع الوزارة فى ما يخص التعايش الدينى وتحقيق العدالة والحرية.