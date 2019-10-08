تحديث ويندوز 10 الجديد يثير غضب المستخدمين

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

كتب الخليج 365

تهدف تحديثات البرامج إلى حل المشكلات، إلا أن هذا الأمر لم يحدث مع مستخدمى Windows 10 الذين اشتكوا من أن أحدث إصدار من نظام تشغيل مايكروسوفت يسبب الفوضى لأجهزتهم.



ووفقا لموقع "مترو" البريطانى، تحدث المشكلات المزعومة بسبب تحديث مايكروسوفت KB4524147 ، الذي كان يُفترض أن يصلح ثغرة أمنية في محرك البرمجة النصية في Internet Explorer، والتي تسمح للهاكرز بالسيطرة على نظامهم، والوصول إلى بياناتهم البنكية.

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كان المقصود أيضًا تصحيح مشكلة طباعة حديثة واجهها بعض المستخدمين، ولكن يبدو أنه أدى إلى تأثير معاكس، إذ قال أحد مستخدمي مايكروسوفت الغاضبين إن البرنامج كان من المفترض أن يعمل على إصلاح مشكلات الطباعة، ولكنه سبب المزيد منها.

وكتب أخر يقول: "لقد واجهت مشكلة غريبة ببعض أجهزة الكمبيوتر العملاء، فعندما كانت تحاول الطباعة، يتعطل البرنامج، كما يتوقف برنامج Windows Explorer عند محاولة طباعة صفحة اختبار".