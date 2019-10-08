سلطان يصل مدريد في زيارة رسمية ويلتقي العاهل الإسباني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدريد: ”الخليج 365”

وصل صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عصر أمس، إلى مطار توريخون في العاصمة الإسبانية مدريد، في إطار زيارة رسمية تستمر بضعة أيام، يلتقي خلالها العاهل الإسباني فيليبي السادس، ويزور عدداً من المؤسسات الأكاديمية والحكومية، ويشهد افتتاح معرض «ليبر» الدولي للكتاب بمدريد، الذي تتوج فيه مشاركة الشارقة لهذا العام ضيف شرف.

وتأتي هذه الزيارة، في إطار حرص سموّه على تعزيز العلاقات بين إمارة الشارقة ومملكة إسبانيا، وتحقيق التبادل الفكري بينهما، في مجالات الثقافة والفن، والوقوف من كثب، على الجهود التي تبذلها إسبانيا في تنمية نهضتها الثقافية الشاملة.

وكان في استقبال صاحب السموّ حاكم الشارقة، لدى وصوله ماجد حسن السويدي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة إسبانيا، وكاريداد باتايا خونكو، مديرة المراسم بوزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون لمملكة إسبانيا، وسارا المهري، رئيسة قسم الشؤون السياسية والاقتصادية والإعلامية، وعلي المرزوقي، رئيس قسم الخدمات المساندة.

ويرافق سموّه، خلال الزيارة: عبدالله العويس، رئيس دائرة الثقافة، والمهندس علي السويدي، رئيس دائرة الأشغال العامة، وأحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وعبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، وعلي المري، رئيس دارة الدكتور سلطان القاسمي، وطارق علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.