شكرا لقرائتكم خبر عن "الدفاع التركية": استكملنا الاستعدادات لعملية عسكرية فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الدفاع التركية، فى منشور على تويتر إنها استكملت كل الاستعدادات اللازمة لعملية عسكرية، محتملة فى شمال شرق سوريا.

وأضافت الوزارة فى التغريدة التى نشرتها فى ساعة متأخرة من مساء يوم الاثنين، أن إقامة منطقة آمنة أمر ضرورى للاستقرار والسلام وللسوريين حتى يتمكنوا من العيش فى أمان.